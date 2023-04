Mundo Situação hoje é “mais perigosa” que durante a Guerra Fria, diz chanceler russo

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2023

Em pronunciamento ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, falou dos riscos de um conflito direto entre as potências nucleares Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse ao Conselho de Segurança das Nações Unidas nesta segunda-feira (24) que o mundo chegou a uma situação mais perigosa do que durante a Guerra Fria.

Lavrov liderou uma reunião sobre multilateralismo e a Carta fundadora da ONU (Organização das Nações Unidas) porque a Rússia detém a presidência rotativa mensal do órgão de 15 membros em abril.

“Como foi o caso na Guerra Fria, atingimos o limite perigoso, possivelmente ainda mais perigoso”, disse ele. “A situação se agrava com a perda de confiança no multilateralismo.”

A declaração, partindo de um representante diplomático de uma potência militar, mostra que o risco de um confronto direto entre as nações com arsenal nuclear, embora não seja provável no momento, não pode ser descartado.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres disse, na segunda-feira, que a invasão da Ucrânia por Moscou está “causando enorme sofrimento e devastação ao país e seu povo” e alimentando “deslocamento econômico global desencadeado pela pandemia do Covid-19. “

“As tensões entre as grandes potências estão em alta histórica. Assim como os riscos de conflito, por desventura ou erro de cálculo”, disse Guterres durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, sentado ao lado de Lavrov na mesa em forma de ferradura.

Enquanto as Nações Unidas buscam salvar um acordo que permite a exportação segura de grãos da Ucrânia para o Mar Negro, que pode expirar em 18 de maio, Guterres também pediu a continuação da implementação desse acordo e de um pacto relacionado no qual as Nações Unidas se comprometeram a ajudar a facilitar a própria Rússia. exportação de grãos e fertilizantes.

