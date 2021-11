Mulher argentina pode ser 2ª paciente no mundo a se curar do HIV sem tratamento

Uma mulher argentina pode ter se tornado o segundo caso conhecido no mundo de cura do vírus HIV sem a necessidade de um tratamento.

O histórico da paciente de 30 anos foi registrado em pesquisa publicada recentemente na revista Annals of Internal Medicine, que avaliou 1,5 bilhão de células para concluir que a mulher mantém há 8 anos uma carga viral indetectável do HIV tipo 1, sem utilizar terapia antirretroviral nem a realização de transplante de medula óssea ou outras intervenções médicas.

O caso ocorreu na cidade de Esperanza, na Argentina, e por isso a mulher vem sendo conhecida como a “paciente de Esperanza”.

Ela apresentou seu primeiro diagnóstico positivo para HIV em 2013, e desde então passou a acompanhar seu quadro cuidadosamente. Nos anos seguintes, segundo consta, 10 testes comerciais apresentaram carga viral indetectável, e a paciente não apresentou sintomas, indícios clínicos ou mesmo resultados em exames que apontassem qualquer doença ligada ao HIV.

Em 2019, a mulher engravidou e, para evitar que o bebê se infectasse, entrou em tratamento com a terapia antirretroviral até o parto: o neném nasceu sem o vírus em 2020, e permanece assim até hoje.

Antes da “paciente de Esperanza”, somente um outro caso semelhante havia sido registrado, com uma paciente de 67 anos, que controlou o vírus em processo semelhante.

As duas se enquadram no que a pesquisa chama de “controladoras de elite” do vírus, quando alguém obtém a chamada “cura funcional” – em que o vírus é indetectável e não há nenhuma evidência de que possa fazer mal à saúde do paciente – sem o uso de medicamentos.

A pesquisa recente foi realizada por cientistas em Buenos Aires e em Boston, nos EUA e, segundo as pesquisadoras, os mecanismos que permitem esses resultados extraordinários são raros e difíceis, mas podem trazer informações fundamentais para novos tratamentos e na busca pela cura.