Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2021

Análise revelou impactos emocionais positivos que a música pode gerar em tempos de pandemia. (Foto: Reprodução)

A saúde mental se tornou um dos tópicos mais comentados nos últimos tempos. Com o período de isolamento social adotado mundialmente, como forma de conter o novo coronavírus, muitas pessoas passaram a enfrentar uma série de impactos psicológicos – desde ansiedade até episódios depressivos.

Para entender como a mente é afetada por fatores externos, a plataforma de streaming de música Spotify encomendou um estudo científico que revelou um dado interessante: cerca de 89% dos adultos afirmaram que se sentem mais felizes e relaxados ao tocarem um instrumento musical.

A pesquisa foi conduzida como um complemento da experiência proposta por Niall Breslin em seu podcast, chamado “Where Is My Mind?”. O apresentador entregou mais de 400 ukuleles para seus espectadores, propondo que todos aprendessem a tocar a mesma música. Com isso, foi possível demonstrar o impacto do instrumento no humor de cada pessoa durante a quarentena.

Resultados positivos

O estudo, realizado no Reino Unido e publicado no site Consequence of Sound, apontou que 56% das pessoas entrevistadas disseram que se sentem relaxadas ao tocar um instrumento musical. Outras 48% se sentem mais satisfeitas com o ato e 43% disseram se sentir em paz.

Os dados demonstraram também que o instrumento é a opção principal de 75% dos britânicos na hora de escolherem um método para aliviar o estresse do dia a dia. Para 54% dos entrevistados, a melhor hora de tocar é após um dia estressante de trabalho. Já 34% praticam quando há preocupação com dinheiro e 30% ao apresentarem ansiedade.

A pesquisa revelou que mais de um terço das pessoas alegaram que tocar um instrumento é uma ação que promove um “senso de propósito na vida”. Com os resultados da análise, foi possível observar o forte potencial positivo que a música pode ter em relação à saúde mental de quem a pratica.

