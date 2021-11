Saúde Comer menos reduz riscos de doenças em pessoas saudáveis, mas pode causar outros problemas

Revisão publicada na revista Science destaca como, apesar da quantidade de estudos em animais, “atualmente não é possível saber se as dietas de restrição calórica afetam o envelhecimento biológico das pessoas". (Foto: Reprodução)

Comer menos faz com que você viva mais, mas apenas se você for um animal de laboratório. Uma revisão dos avanços da ciência sobre a restrição calórica mostrou seu impacto positivo no metabolismo. No entanto, a grande maioria dos estudos foi feita com ratos, moscas, vermes e leveduras.

Por razões éticas e de duração, dificilmente existem experiências com humanos. Há, no entanto, uma série de experimentos naturais, cujos resultados são contraditórios. Especialistas alertam para os riscos das dietas hipocalóricas e apostam em uma alimentação controlada, variada e balanceada.

Em 1917, um grupo de pesquisadores americanos descobriu que ratos que passaram fome viveram quase três anos, enquanto o resto da colônia bem alimentada morreu antes de 24 meses. Trabalhos mais recentes mostraram que, sem passar pela desnutrição, camundongos e ratos de laboratório vivem entre 20% e 50% mais do que aqueles que comem o que desejam.

Em outros organismos, como moscas-das-frutas, nematoides e leveduras, todos invertebrados, a redução de energia prolongou sua vida entre duas a três vezes. Mas seres humanos não são feitos de fermento.

A revisão publicada na revista Science destaca como, apesar da quantidade de estudos em animais, “atualmente não é possível saber se as dietas de restrição calórica afetam o envelhecimento biológico das pessoas. Ao contrário dos ratos, seria necessário realizar estudos controlados ao longo de muitos anos para avaliar os benefícios a longo prazo para a longevidade e a saúde dos humanos”. Alguns experimentos foram realizados com primatas não humanos que apontam para o retardo do envelhecimento e, em particular, para uma velhice mais saudável.

Esta pesquisa revisa três grandes grupos de dietas cetogênicas, que buscam forçar a queima de gordura, as diferentes formas de jejum intermitente ou variações de restrição, por exemplo, de proteínas ou de alguns aminoácidos. Embora cada tipo de dieta atue de forma diferente, elas têm em comum o impacto no processo e na velocidade do metabolismo celular.

O nutricionista Julio Basulto lembra que “não é fácil transferir para o homem os possíveis benefícios a um camundongo”. Um primeiro obstáculo é que a restrição calórica leva à perda de peso, com tudo de bom que isso possa trazer. Mas isso torna difícil separar o próprio impacto na longevidade. Os autores do trabalho listam outros problemas em transferir o que foi visto no laboratório para as pessoas. Por exemplo, os roedores usados por cientistas foram selecionados por décadas para desenvolvimento acelerado (testes encurtados) ou reprodução precoce. Isso distorce qualquer intervenção em sua longevidade.

Okinawa

Os potenciais impactos negativos da restrição calórica em humanos também são mal compreendidos. Esses efeitos podem incluir enfraquecimento do sistema imunológico, menor tolerância ao calor ou diminuição da libido. Basulto acrescenta:

“As pessoas que mais se beneficiam com essas dietas são as que têm excesso de peso, mas não entraram nos estudos. No entanto, no mundo real, adicionar restrição de calorias a alguém que tem um transtorno alimentar pode piorar as coisas.”

Um dos maiores experimentos naturais com humanos estava ocorrendo em Okinawa, uma ilha no sul do Japão. Lá eles têm a maior expectativa de vida no mundo desenvolvido, e 50 pessoas a cada 100 mil vivem 100 anos ou mais, cinco vezes a proporção observada em outras partes do planeta. Além disso, o número de causas de morte entre os idosos é 50% menor do que entre o restante dos japoneses.

Do ponto de vista nutricional, a grande diferença é que a ingestão de calorias era 17% menor que a de seus compatriotas ou 40% menor que a dos americanos. A ocupação militar deste último país após a Segunda Guerra Mundial, no entanto, introduziu a dieta ocidental na ilha, e hoje os nascidos neste século já têm a mesma expectativa de vida do resto do Japão.

Luigi Fontana, diretor do Programa de Pesquisa em Saúde e Longevidade da Universidade de Sydney, na Austrália, reconhece que “é impossível obter dados de longevidade em humanos … No entanto, muitos marcadores de longevidade biológica estão surgindo e vemos que eles melhoraram notavelmente”. Fontana é um defensor declarado da restrição calórica:

“O segredo da longevidade saudável pode ser encontrado em uma combinação de ações que destaquei em meu livro”, referindo-se a um trabalho que publicou no ano passado, “The path to longevity: The secrets to living a long, happy, healthy life” (em português, “O caminho para a longevidade: Os segredos para viver uma vida duradoura, feliz e saudável”).

