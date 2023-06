Geral Mulher cai de navio em cruzeiro e é salva após operação de resgate de 45 minutos

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Operação de resgate ocorreu sob olhos de outros passageiros. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma mulher americana de 42 anos que viajava no cruzeiro Mariner of the Seas, da Royal Caribbean, caiu do décimo convés do navio no último domingo (25), a cerca de 27 milhas náuticas (o equivalente a 50km/h) da costa de Punta Cana (República Dominicana). A passageira foi resgatada com vida enquanto outras pessoas observavam a operação das janelas da embarcação, que saiu de Port Canavera rumo ao sul do Caribe.

Os membros da tripulação do navio de cruzeiro lançaram um pequeno barco e conseguiram localizar a mulher e levá-la de volta para o navio com segurança. Toda a operação de resgate durou cerca de 45 minutos, de acordo com os demais passageiros.

A mulher, que não teve o nome divulgado, saiu ilesa do acidente e não precisou de atendimento médico, apesar da altura da queda. Porém, ela foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.

“Depois que vimos os botes salva-vidas e a fumaça – eu pensei, alguém acabou de morrer”, disse Matthew Kuhn, que está no cruzeiro com sua família, à emissora Fox 35.

“Acho incrível ver que todos estavam em suas varandas. Todos estavam tentando ajudar e a equipe foi muito receptiva com todos”, acrescentou.

Ainda de acordo com a emissora americana, a Guarda Costeira dos Estados Unidos foi acionada por volta das 17h45. Segundo um comunicado divulgado pelas autoridades, as circunstâncias estão sendo investigadas.

Rajadas de vento

Em outra frente, um cruzeiro na Flórida, nos Estados Unidos, foi atingido por fortes rajadas de vento, conforme mostram imagens publicadas nas redes sociais no último dia 22. Os passageiros entraram em desespero e procuraram abrigo dentro do navio, para se protegerem dos objetos levados pelo forte vento.

No Twitter, páginas compartilharam vídeos de pessoas sendo atingidas por cadeiras no convés, e outras se segurando nas estruturas durante a ventania. Algumas pessoas chegaram a cair com o impacto do vento.

Segundo informações do meteorologista Brooks Garner, da Fox 35, haviam alertas sobre as condições climáticas severas na área no momento da tempestade. Um aviso foi emitido para alertar a população sobre rajadas de vento com mais de 96 km/h.

Os passageiros que estavam a bordo do navio disseram que não receberam nenhum aviso. “Eles deveriam pelo menos ter dado algum tipo de aviso, sabe, um minuto ou dois, mas eles nunca fizeram um anúncio ou algo do tipo”, disse Lucas Sparrow à emissora norte-americana.

A empresa Royal Caribbean disse que soube de uma rajada de ventos fortes que durou um curto período, mas que não houve ferimentos graves nos hóspedes ou na tripulação. As informações são do jornal Extra e do portal de notícias Terra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/mulher-cai-de-navio-em-cruzeiro-e-e-salva-apos-operacao-de-resgate-de-45-minutos/

Mulher cai de navio em cruzeiro e é salva após operação de resgate de 45 minutos

2023-06-29