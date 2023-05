Política Mulher de Ciro Gomes tem R$ 151 mil bloqueados pela Justiça

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Holiday processou Ciro após ele ter sido chamado de "capitãozinho do mato" em 2018

A Justiça do estado de São Paulo determinou que R$ 151 mil sejam bloqueados das contas de Giselle Bezerra, mulher de Ciro Gomes, ex-ministro e ex-candidato à presidência da República, por conta de uma dívida do político, condenado a pagar uma indenização de danos morais ao vereador por São Paulo Fernando Holiday (Republicanos).

O vereador processou Ciro após ele ter sido chamado de “capitãozinho do mato” em 2018. O pedido inicial de indenização era de R$ 48 mil, valor que aumentou devido aos juros e à correção monetária.

“Imagina, esse Fernando Holiday aqui. O capitãozinho do mato, porque é a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão do mato do passado”, declarou Ciro na ocasião.

A decisão judicial saiu no dia 12 de abril, após o Tribunal de Justiça de São Paulo apontar não ter encontrado bens a serem penhorados em nome de Ciro. Por conta disso, o bloqueio será realizado em uma conta de sua mulher, algo que é previsto no Código de Processo Civil.

Giselle e Ciro Gomes já namoravam na campanha eleitoral de 2018, mas ela ganhou projeção ao lado do marido na corrida presidencial do ano passado, quando passou a acompanhar o presidenciável em todos os eventos públicos. Produtora cultural, ela foi co-apresentadora da live semanal “Ciro Games”, uma das principais apostas nas redes sociais do pedetista.

Recente volta ao Brasil

Conhecido como um político de posições firmes e afeito ao embate, Ciro Gomes voltou ao Brasil há cerca de um mês, após uma temporada nos Estados Unidos, em silêncio e sem deixar claro o que planeja para o próprio futuro. Depois de disputar o Palácio do Planalto quatro vezes, ele sinaliza a aliados que não pretende concorrer de novo ao cargo em 2026 e, nos bastidores, tem sido aconselhado a se lançar ao Senado. Na semana que vem, Ciro fará uma palestra em Lisboa, ocasião em que poderá indicar o rumo que tomará daqui para a frente.

Aliados apostam que Ciro Gomes dará início a uma nova fase — ao menos no primeiro momento — longe de trincheiras eleitorais e dos confrontos políticos. Caso a previsão se confirme, será uma guinada. Desde 2018 até a eleição do ano passado, ele se dedicou a fazer duros ataques ao hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao então mandatário da República Jair Bolsonaro.

