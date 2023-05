Esporte Ministro da Justiça Flávio Dino afirma que Polícia Federal vai apurar fraudes em jogos de futebol

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Justiça tornou réus 16 pessoas envolvidas na manipulação de resultados Foto: Lula Marques/Agência Brasil A Justiça tornou réus 16 pessoas envolvidas na manipulação de resultados (Foto: Lula Marques/Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, declarou que o esquema de manipulação de jogos estaduais e nacionais será investigado pela Polícia Federal (PF). O anúncio foi feito em uma rede social. Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmou ter pedido para que a corporação também apurasse os crimes.

Os acordos criminosos entre jogadores e apostadores vieram à tona em abril, após a Operação Penalidade Máxima, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás (MP). A Justiça tornou réus 16 pessoas envolvidas na manipulação de resultados de 13 partidas, sendo oito do Campeonato Brasileiro da Série A de 2022, um da Série B de 2022 e quatro de campeonatos estaduais realizados neste ano.

No documento produzido pelo MP e enviado à Justiça, o órgão relata 23 fatos criminosos ocorridos durante as partidas, nas quais jogadores se comprometeram a cometer faltas para receber cartões e a cometer pênaltis. O órgão cita, também, atletas que não foram denunciados, mas que são investigados como os ex-jogadores do Goiás, Dadá Belmonte e Sávio, que hoje disputam a elite do futebol brasileiro. Prints de conversas em aplicativos de mensagens mostram conversas dos investigados sobre uma aposta envolvendo o zagueiro do Santos, Eduardo Bauermann, que foi afastado por também participar do esquema.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/ministro-da-justica-flavio-dino-afirma-que-policia-federal-vai-apurar-fraudes-em-jogos-de-futebol/

Ministro da Justiça Flávio Dino afirma que Polícia Federal vai apurar fraudes em jogos de futebol

2023-05-10