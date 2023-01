Esporte Mulher de Daniel Alves desabafa sobre a morte da mãe e a prisão do jogador

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2023

Modelo espanhola (D) pediu que a imprensa respeite o atual momento dela. (Foto: Reprodução/Instagram)

Esposa do lateral-direito Daniel Alves, a modelo espanhola Joana Sanz, 29 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre o momento delicado de sua vida no momento atual. Além da perda recente da mãe, ela está precisando ligar com a repercussão internacional da prisão do marido, acusado de estupro na Espanha.

Juntos desde 2015, eles se casaram dois anos depois, em cerimônia para poucos convidados e “secreta” na praia de Ibiza, no país europeu. Pois o jogador estava na Espanha para ir justamente ao velório da sogra (que faleceu devido ao que a modelo atribui a um “descuido médico”), quando resolveu prestar depoimento de forma voluntária sobre o caso em que é acusado de agressão sexual.

Daniel, de 39 anos, acabou preso preventivamente e sem direito a fiança, porque na avaliação das autoridades da região da Catalunha, ele dispõe de meios para fugir do país europeu e interferir na investigação. E como Espanha não tem acordo de extradição com o Brasil, ele pode permanecer atrás das grades até o julgamento, ainda sem data marcada.

Pedido à imprensa

Após as primeiras informações sobre o processo, Joana havia desativado o Instagram. A modelo só retornou essa semana para falar da mãe e demonstrar apoio ao marido. Neste sábado (21), ele inclusive pediu que os jornalistas dessem privacidade a ela neste momento:

“Peço, por favor, aos veículos de comunicação que estão do lado de fora da minha casa que respeitem minha privacidade nesse momento. Minha mãe morreu há uma semana. Mal comecei a entender que ela não está mais por perto para ser atormentada pela situação de meu marido. Perdi os dois únicos pilares da minha vida, então tenha um pouco de empatia ao invés de buscar tantas novidades na dor dos outros”.

