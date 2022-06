Brasil Mulher de Dom Phillips diz que os corpos do jornalista britânico e de indigenista foram encontrados no Amazonas

A mulher do jornalista britânico Dom Philips, Alessandra Sampaio, disse nesta segunda-feira (13) que o corpo dele e do indigenista Bruno Pereira foram encontrados. Eles desapareceram há mais de uma semana na Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas.

Segundo Alessandra, a Polícia Federal informou para ela a localização de dois corpos, mas disse que eles ainda precisavam ser periciados para confirmar que são da dupla. A embaixada britânica já comunicou à família de Dom Phillips que os corpos são do jornalista e do indigenista, de acordo com informações divulgadas pelo site G1.

As autoridades brasileiras ainda não confirmaram as descobertas dos cadáveres. Bruno e Dom foram vistos pela última vez, com vida, no dia 5 deste mês, ao chegarem a uma localidade chamada comunidade São Rafael. De lá, eles partiram rumo a Atalaia do Norte, viagem que dura aproximadamente duas horas, mas não chegaram ao destino.

No domingo (12), as equipes de busca encontraram uma mochila, um notebook e um par de sandálias na área onde são feitas as buscas pelo jornalista britânico e pelo indigenista no interior do Amazonas.

Segundo as autoridades, o material estava próximo da casa de Amarildo Costa de Oliveira, preso por suspeita de envolvimento no desaparecimento da dupla. Equipes da Marinha, Exército e Força Nacional foram enviadas a Atalaia do Norte para auxiliar nas buscas.

