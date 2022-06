Rio Grande do Sul Onda de frio: semana começa com temperaturas negativas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2022

A massa de ar polar perde força no RS ao longo desta semana Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A massa de ar polar perde força no RS ao longo desta semana. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A semana começou gelada no Rio Grande do Sul, com geada e temperaturas negativas em alguns municípios. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as mínimas no Estado nesta segunda-feira (13) foram registradas em Serafina Corrêa (-1,6°C) e Quaraí (-0,2°C).

A massa de ar polar perde força no RS ao longo desta semana. Na quinta-feira (16), as temperaturas máximas devem ser superiores a 20°C em diversos municípios das regiões Norte e Leste. Nesse mesmo dia, a previsão é de que a chuva retorne ao Estado.

Na sexta-feira (17), a instabilidade se espalha por todas as regiões, com o avanço de uma nova frente fria sobre o território gaúcho.

Previsão para Porto Alegre

Nesta terça-feira (14), o sol predomina em Porto Alegre, com temperaturas entre 9ºC e 21°C, conforme a Metsul Meteorologia. Na quarta (15), também com tempo firme, os termômetros marcarão entre 10°C e 22°C.

Ressaca

O Litoral Norte gaúcho foi atingido por uma forte ressaca no domingo (12). A água do mar chegou a invadir as ruas de algumas praias. O fenômeno foi causado por um ciclone.

