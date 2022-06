Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre tem 1.346 vagas de emprego cadastradas nesta semana

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em destaque, 18 oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência Foto: Alex Rocha/PMPA Em destaque, 18 oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A unidade do Sine Municipal de Porto Alegre (av. Sepúlveda, esquina com Mauá, Centro Histórico) tem 1.346 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego nesta semana. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Entre os destaques, o setor de comércio oferece 200 vagas para operador de telemarketing receptivo e 40 para telemarketing ativo. Na construção civil, são 73 oportunidades para pedreiro, 63 para carpinteiro e 61 para eletricista. Também estão disponíveis 18 vagas para pessoas com deficiência: nove para técnico de enfermagem e nove para recepcionista.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Ações especiais

A unidade do Sine Municipal convida as empresas para participar do Dia D, com ofertas de vagas específicas para pessoas com deficiência. A ação será na quarta-feira, 15, das 9h às 13h.

Este é um projeto desenvolvido em conjunto com a Diretoria de Acessibilidade e Inclusão Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para a empregabilidade das pessoas com deficiência. O atendimento será no Sine Municipal.

Outra oportunidade para as empresas exporem as suas vagas é o Feirão de Empregos, que em junho será realizado no dia 25, no bairro Navegantes. Interessados em ambas as datas podem enviar suas vagas pelo e-mail sine@portoalegre.rs.gov.br.

Vagas exclusivas para PCDs

Técnico de enfermagem – 9

Recepcionista, em geral – 9

Vagas Gerais

Açougueiro – 7

Agente de inspeção (qualidade) – 5

Agente de reservas – 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 6

Ajudante de eletricista – 15

Ajudante de obras – 63

Ajudante de reparador (telecomunicações) – 1

Ajudante de serrador – 2

Ajudante de serralheiro – 1

Analista de projetos logísticos – 1

Analista de recursos humanos – 1

Analista de suporte técnico – 1

Analista financeiro (instituições financeiras) – 1

Armador de estrutura de concreto – 10

Armador de estrutura de concreto armado – 40

Artífice de manutenção – 2

Assistente de cobrança – 2

Assistente técnico florestal – 1

Atendente balconista – 4

Atendente de balcão – 1

Atendente de buffet – 1

Atendente de cafeteria – 1

Atendente de farmácia: balconista – 1

Atendente de lanchonete – 3

Atendente de lojas – 20

Atendente de lojas e mercados – 1

Atendente de padaria – 4

Atendente de telemarketing – 5

Auxiliar administrativo – 3

Auxiliar de almoxarifado – 41

Auxiliar de compras – 1

Auxiliar de contabilidade – 1

Auxiliar de cozinha – 8

Auxiliar de eletrotécnico – 2

Auxiliar de eletrotécnico – 2

Auxiliar de limpeza – 14

Auxiliar de linha de produção – 32

Auxiliar de logística – 1

Auxiliar de manutenção predial – 2

Auxiliar de marceneiro – 4

Auxiliar de padeiro – 3

Auxiliar de pizzaiolo – 2

Auxiliar de segurança – 2

Auxiliar de técnico de controle de qualidade – 1

Auxiliar de veterinário – 1

Auxiliar financeiro – 1

Azulejista – 18

Babá – 1

Barman – 1

Bobinador: eletricista – 1

Caldeireiro de manutenção – 1

Caldeireiro instalador – 27

Camareira de hotel – 1

Carpinteiro – 63

Carpinteiro de obras – 2

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) – 25

Caseiro – 1

Chapeador de veículos – 1

Chapista de lanchonete – 3

Chefe de cozinha – 1

Chefe de serviço de limpeza – 1

Colocador de assoalho – 1

Condutor de bicicleta no transporte de mercadorias – 2

Confeccionador de escovas – 1

Confeiteiro – 2

Consultor de vendas – 5

Coordenador de RH – 1

Costureira de máquina reta – 3

Costureira em geral – 1

Costureira em geral – 2

Cozinheiro geral – 7

Desenhista detalhista – 1

Eletricista – 61

Eletricista de instalações – 27

Eletricista de instalações de prédios – 1

Eletricista de instalações (edifícios) – 10

Eletricista de manutenção eletroeletrônica – 1

Eletricista de manutenção industrial – 10

Eletrotécnico – 4

Embalador, a mão – 1

Empregado doméstico nos serviços gerais – 5

Empregado doméstico arrumador – 1

Empregado doméstico diarista – 1

Encanador – 18

Encanador de manutenção – 1

Encarregado de expedição – 1

Encarregado de obras – 3

Encarregado de produção na fabricação de produtos de cerâmica, porcelanatos e afins – 1

Encarregado eletricista de instalações – 2

Estoquista – 2

Fibrador (fabricação de fibra de vidro) – 2

Fiscal de prevenção de perdas – 19

Forneiro de fundição – 1

Frentista – 3

Fresador cnc – 1

Fresador (fresadora universal) – 1

Funileiro industrial – 2

Funileiro montador – 2

Garçom – 10

Gerente de produção – 1

Gerente de restaurante – 1

Gerente de vendas – 2

Gesseiro montador – 5

Impressor digital – 1

Impressor (serigrafia) – 2

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 2

Instalador hidráulico – 1

Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações – 4

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados – 7

Instrumentista de precisão – 1

Instrutor de informática – 1

Jardineiro – 4

Lavador de veículos – 5

Manobrista – 2

Marceneiro – 3

Mecânico de automóvel – 2

Mecânico de equipamento pneumático – 2

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 2

Mecânico de manutenção de tratores – 1

Mecânico de motor a diesel – 5

Mecânico de suspensão – 2

Moldador em areia – 2

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo – 2

Montador de equipamentos elétricos (instrumentos de medição) – 20

Montador de estruturas metálicas – 28

Motorista carreteiro – 8

Motorista de caminhão – 3

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk – 3

Motorista de ônibus urbano – 3

Motorista entregador – 1

Oficial de manutenção – 1

Oficial de manutenção predial – 1

Operador de caixa – 8

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 2

Operador de elevador – 4

Operador de empilhadeira – 6

Operador de furadeiras – 1

Operador de instalação de ar-condicionado – 1

Operador de manutenção eletromecânica – 1

Operador de máquina de bordar – 1

Operador de máquinas fixas, em geral – 16

Operador de retro-escavadeira – 2

Operador de rolo compactador – 1

Operador de serra circular – 1

Operador de telemarketing ativo – 40

Operador de telemarketing receptivo 200

Operador de torno com comando numérico – 2

Operador de vendas (lojas) – 1

Orientador de tráfego para estacionamento – 1

Padeiro confeiteiro – 3

Pedagogo – 1

Pedreiro – 73

Pedreiro de acabamento – 2

Pintor de obras – 31

Pintor industrial – 1

Porteiro – 3

Recepcionista atendente – 2

Recepcionista, em geral – 1

Repositor de mercadorias – 11

Saladeiro – 1

Salgadeiro – 3

Serralheiro – 42

Servente de limpeza – 1

Servente de obras – 26

Soldador – 12

Sorveteiro – 2

Supervisor comercial – 1

Supervisor de vendas de serviços – 1

Supervisor de vendas no varejo – 3

Sushiman – 1

Técnico analista de PCP – 1

Técnico analista de qualidade – 2

Técnico de comunicação de dados – 1

Técnico de edificações – 3

Técnico de eletricidade – 3

Técnico de enfermagem – 1

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre