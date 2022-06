Agro Inscrições para a Feira da Agricultura Familiar na Expointer começam na segunda-feira

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2022

Começa na segunda-feira (13) o prazo para as agroindústrias familiares, empreendimentos de flores e de artesanato se inscreverem para a Feira da Agricultura Familiar na 45ª Expointer, que ocorrerá de 27 de agosto a 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 deste mês, segundo a Secretaria Estadual da Agricultura. Os empreendimentos devem se inscrever por meio das entidades representativas da agricultura familiar (Fetag/RS, Fetraf ou Via Campesina) e nos escritórios municipais da Emater/RS-Ascar.

Para participar, as agroindústrias precisam estar incluídas no Programa Estadual da Agroindústria Familiar, com regularização ambiental, sanitária e tributária. O empreendedor deverá também apresentar no processo de inscrição o extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf e um licenciamento sanitário válido e atualizado.

No ano passado, o Pavilhão da Agricultura Familiar comercializou R$ 2,82 milhões em produtos coloniais, plantas e artesanato, mesmo com redução de público e de expositores em função das restrições sanitárias na Expointer por causa do coronavírus.

