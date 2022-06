Porto Alegre Começam as obras de revitalização do chamado Quadrilátero Central de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2022

Bancas de revistas e floristas foram temporariamente removidos da avenida Otávio Rocha Foto: PMPA/Divulgação Bancas de revistas e floristas foram temporariamente removidos da avenida Otávio Rocha. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

As obras de revitalização do chamado Quadrilátero Central de Porto Alegre, no Centro Histórico da cidade, começaram na manhã desta segunda-feira (13), na avenida Otávio Rocha. Segundo a prefeitura, “calçadas, pavimentação e mobiliários modernos darão novos ares” à via.

O trecho entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Dr. Flores receberá a recuperação do pavimento, reforma completa dos passeios e qualificação do canteiro central.

A remoção temporária das bancas de revistas e floristas da Otávio Rocha ocorreu no dia 6 deste mês, pois os espaços ocupados pelos comerciantes também serão revitalizados. Eles estão atendendo no Largo Glênio Peres, entre o Chalé da Praça XV de Novembro e o Terminal Parobé. Depois, os floristas e as bancas de revistas retornarão aos seus pontos originais e receberão novos equipamentos, alinhados com a proposta do projeto de revitalização.

Segundo a prefeitura, a avenida Otávio Rocha foi escolhida como ponto de partida para a revitalização por ser um trecho onde há menos intervenções do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), o que possibilita avançar com mais velocidade.

Nesta terça-feira (14), o Dmae realiza mais uma etapa da substituição de 4,5 mil metros de redes de abastecimento de água no Quadrilátero Central. O departamento executa a continuação de serviços pontuais na Otávio Rocha, esquina com a Vigário José Inácio e com a Dr. Flores, com escavação para implantar 22 metros de rede e instalação de registros e entroncamentos.

A primeira etapa dessas ações ocorreu no dia 1º de junho. A programação poderá ser alterada por motivos técnicos ou climáticos. Para a execução dos serviços nesta terça, a partir das 8h, moradores dos bairros Bom Fim, Centro Histórico, Floresta e Independência podem ficar sem água. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado durante a noite.

O trânsito sofre alterações na Otávio Rocha, entre a Doutor Flores e a Vigário José Inácio, devido às obras na região. Os táxis e a linha 50.2 IAPI ficam impedidos de acessar o local.

