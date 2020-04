Mundo Mulher declarada morta é salva após se mexer dentro de saco em funerária no Paraguai

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

Uma mulher de 46 anos “ressuscitou” após ter sido declarada morta em uma clínica de Coronel Oviedo, no Paraguai, no último sábado (11). Gladys Rodríguez precisou ser encaminhada às pressas a um hospital, onde se encontra em estado grave, mas estável. As informações são do portal de notícias “ABC Color”.

Tudo começou quando Gladys, que sofre de câncer no ovário, teve pressão alta e passou mal. Ela foi levada pelo marido a um centro médico, mas o quadro se agravou e, três horas, foi declarada morta pelo médico que a atendeu, foi identificado como Heriberto Vera.

O marido da “vítima”, Maximino Duarte Ferreira, e a filha, Sandra Duarte, relataram que já estavam se preparando para o enterro de Gladys. Mas de repente, funcionários da funerária para onde o corpo foi levado encontraram a mulher se mexendo dentro do saco para cadáveres onde tinha sido colocada.

“Ele (o médico) achou que ela estivesse morta e me entregou o corpo nu dela para mim, como se fosse um animal, sem atestado de óbito”, contou o marido a uma emissora local. A descoberta de que Gladys estava viva foi feita pouco antes do início da aplicação de formol – usado para conservar o corpo.

De acordo com o “ABC Color”, a família prestou queixa à polícia.

