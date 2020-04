Saúde Brasil tem 33.682 casos confirmados de coronavírus e 2.141 mortes pela doença

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

Nelson Luiz Sperle Teich tomou posse como Ministro de Estado da Saúde. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

O Brasil tem 33.682 casos confirmados de coronavírus e 2.141 mortes pela doença, com uma taxa de letalidade de 6.4%, segundo painel do Ministério da Saúde. São 217 novas mortes, novo recorde em 24 horas. Um dia após o anúncio do novo ministro Nelson Teich, que tomou posse na manhã desta sexta-feira (17), não houve coletiva para o anúncio dos dados nem explicações técnicas sobre a situação da Covid-19 no País. No dia anterior eram 30.425 casos e 1.924 mortes.

O Ministério da Saúde afirma que o número real de casos tende a ser maior, já que só pacientes internados em hospitais fazem testes e há casos represados à espera de confirmação. O próprio ministro Teich assumiu na quinta-feira defendendo o aumento de testes, embora não tenha explicado como isso possa ocorrer.

São Paulo concentra o maior número de falecimentos (928), quase três vezes o número do segundo colocado, o Rio de Janeiro (341). Os Estados são seguidos por Pernambuco (186), Ceará (149) e Amazonas (145).

Além disso, foram registradas mortes no Paraná (42), Maranhão (40), Minas Gerais (35), Bahia (36), Santa Catarina (29), Pará (26), Paraíba (26), Rio Grande do Norte (23), Rio Grande do Sul (22), Espírito Santo (25), Distrito Federal (20), Goiás (16), Amapá (10), Piauí (oito), Alagoas (sete), Sergipe (quatro), Mato Grosso do Sul (cinco), Mato Grosso (cinco), Acre (cinco), Roraima (três), Rondônia (três) e Tocantins (uma).

