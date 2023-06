Geral Mulher deixa os filhos dentro de carro para furtar em shopping e na volta encontra o veículo em chamas

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

Os filhos da mulher foram levados para o hospital com queimaduras de primeiro grau. (Foto: Reprodução)

Uma moradora da Flórida (EUA) está enfrentando acusações por supostamente deixar seus dois filhos – de 2 e 4 anos – sozinhos num carro que pegou fogo enquanto ela praticava furtos numa loja, de acordo com o Departamento de Polícia de Oviedo.

Alicia Moore, de 24 anos, estacionou o carro do lado de fora do Oviedo Mall, perto de Orlando, antes de entrar e deixar as crianças no veículo, segundo relato do “Epoch Times”.

Enquanto estavam dentro do shopping, Alicia e um comparsa, não identificado, foram observados por cerca de uma hora pelo segurança enquanto supostamente furtavam numa loja.

O relatório da polícia indica que, quando Alicia estava saindo do shopping, ela deixou cair os itens furtados quando viu que seu veículo estava em chamas. O incidente ocorreu na tarde de 26 de maio. A primeira audiência do caso está marcada para 8 de agosto.

Várias pessoas que testemunharam o incêndio e viram os filhos de Alicia tentando sair do veículo correram para ajudá-los a escapar do inferno. Eles foram levados para o Hospital Arnold Palmer com queimaduras de primeiro grau – uma delas, no rosto.

Investigadores da polícia de Oviedo acreditam que as crianças estavam brincando com fósforos dentro do carro, provocando um incêndio que fez as chamas saírem das janelas do carro e enviarem fumaça escura para o ar.

A americana foi indiciada por negligência infantil agravada por deixar os filhos, que não podiam cuidar de si mesmos, sozinhos no veículo. Alicia enfrenta acusações de furto e agressão decorrentes de incidentes anteriores, segundo reportagem da emissora NTD. As informações são do jornal Extra.

