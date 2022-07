Geral Mulher denuncia assédio de urologista em Salvador

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Paciente afirmou que foi tocada nas partes íntimas pelo médico. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma paciente prestou queixa na delegacia depois de uma consulta com um urologista, em Salvador (BA), relatando que foi tocada nas partes íntimas pelo médico. A mulher, que prefere não ser identificada, disse que registrou um Boletim de Ocorrência (BO) por se sentir molestada. Ela também afirmou que relatou o constrangimento ao médico, que, por mensagens de celular, pediu desculpas e para que não fosse prejudicado.

Em entrevista, a paciente disse que escutou do médico durante a consulta: “É, minha florzinha, você sentia dores, mas agora não sente mais não”. Ela também afirma que ele a beijou na testa, e que tentou beijá-la na boca.

“E aí ele veio para me dar um beijo na testa, me deu um beijo na testa. Depois veio para me dar um beijo na boca, foi quando eu tomei aquele susto, virei o rosto e ele pegou na ponta do meu nariz”, contou ela.

Por mensagem, o médico disse que foi um mal entendido e que queria se desculpar pessoalmente. “Não me prejudique”, pediu ele.

Ainda segundo a mulher, o urologista também teria dito que lhe daria alta e que ela sairia com ele. A mulher, então, respondeu que não voltaria ao consultório sabendo que o profissional desejava sair com ela. “Tentar me tocar na maca me fez sentir completamente assediada, foi muita falta de ética”, escreveu ela.

O médico pediu perdão e disse que estava muito triste. Em mensagens enviadas no dia seguinte, o urologista disse que não dormiu de preocupação.

Em nota, a Polícia Civil disse que a apuração do caso está em andamento na delegacia do Rio Vermelho, na capital baiana. A corporação afirmou também que os depoimentos já estão sendo colhidos e o investigado vai prestar depoimento na unidade policial.

“Hoje é muito doloroso pra mim para falar sobre isso, mas eu não posso ficar calada. Tenho que denunciar, porque pode ser que outras mulheres tenham passado por isso, ou pode ser que eu tenha sido a primeira, mas que não tenha outras vítimas, né? Minha intenção é justamente essa”, disse a paciente.

“Eu sofri uma violência sexual mediante fraude. Eu não posso ficar calada, eu não posso me calar diante disso.”

A mulher é, originalmente, paciente de uma ginecologista, que é filha do suspeito. Ela fez cirurgia para o tratamento de uma endometriose com a médica, que a recomendou que procurasse o urologista, porque a doença pode afetar a bexiga e o intestino.

Após a primeira consulta com o urologista, ele deu à paciente o contato dele. Dias após este atendimento, ela entrou em contato com o médico, porque estava com sintomas de infecção urinária, e então marcou um retorno. Foi nesta consulta, que ela relata que o assédio aconteceu. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral