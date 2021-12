Mundo Mulher é condenada na Inglaterra por matar filha de 1 ano e quatro meses da companheira

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Savannah Brockhill (D) causou ferimentos “catastróficos” a Star Hobson, cuja mãe Frankie Smith (E) foi também foi condenada por causar ou permitir sua morte. (Foto: Reprodução)

Uma mulher foi considerada culpada de assassinar a filha de 16 meses da parceira, após meses de maus-tratos. A decisão foi tomada em julgamento de sete dias na Inglaterra. Savannah Brockhill (28 anos) causou ferimentos “catastróficos” a Star Hobson, cuja mãe Frankie Smith (20 anos) também foi condenada por causar ou permitir sua morte.

O Tribunal da Coroa de Bradford ouviu que a criança sofreu abusos físicos durante semanas antes do ataque fatal. Durante o julgamento, os jurados ouviram que a criança da cidade de Keighley, que fica perto de Bradford, havia sofrido vários ferimentos em momentos diferentes, incluindo uma fratura na canela causada por “torção forte”.

No dia da morte de Star, em setembro de 2020, ela foi encontrada, sem vida e pálida, no apartamento das mulheres em Keighley, West Yorkshire, e declarada morta no hospital. Uma autópsia revelou que as causas prováveis do óbito foram agressões por socos, chutes ou pisadas.

Como evidência, familiares da bebê disseram que começaram a notar hematomas e marcas no corpo de Star depois que a mãe da criança entrou em um relacionamento violento com a “dominadora e controladora” Savannah.

A dupla documentava o abuso em fotos e vídeos, às vezes enviando clipes da criança “exausta”, com efeitos visuais e música de fundo cômica, para as redes sociais.

Falando fora do tribunal após os veredictos, o bisavô de Star, David Fawcett, disse que Smith foi coagida, intimidada, abusada e “submetida a uma lavagem cerebral” pela mulher mais velha.

Em rede social, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, compartilhou uma notícia sobre o caso, que chamou de “chocante e comovente”.

“Devemos proteger as crianças desses crimes bárbaros e garantir que as lições sejam aprendidas”, disse em publicação.

As mulheres se conheceram em um bar, onde Brockhill trabalhava como segurança. O relacionamento começou em novembro de 2019, na época em que Frankie Smith se separou do pai da bebê.

Segundo os amigos da mulher, ela estava perdendo o interesse na filha e se tornando “obcecada” pela namorada, passando horas e horas no telefone com ela.

No telefone da agressora, foram encontradas buscas no Google para encobrir seus rastros, sempre que agredia a criança, como “você pode morrer de ficar sem fôlego?” e “sinais de um bebê abusado”. No dia da morte de Star, ela chegou a pesquisar por “choque em bebês” e “como tirar um bebê do choque”.

Os sinais de que a mulher tinha problemas com violência existiam desde pelo menos fevereiro de 2020, quando ela postou um vídeo online se autodenominando “psicopata número um”.

Em fevereiro de 2020, Savannah enviou uma mensagem para uma das irmãs da companheira dizendo: “Estou desolada, vou esfaquear alguém esta noite, juro”, após episódio de ciúme.

Os membros da família começaram a suspeitar que o relacionamento era violento depois de ver Frankie Smith com hematomas e olhos roxos. Em meados de março de 2020, Savannah atingiu a companheira no rosto. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

