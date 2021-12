Mundo Explosões deixam mortos em aeroporto na Colômbia

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











As explosões foram registradas em Cúcuta Foto: Reprodução/Google Maps As explosões foram registradas em Cúcuta. (Foto: Reprodução/Google Maps) Foto: Reprodução/Google Maps

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pelo menos três pessoas morreram em duas explosões registradas no aeroporto Camilo Daza, em Cúcuta, na Colômbia, nesta terça-feira (14).

O presidente do país, Iván Duque, classificou o ocorrido como um “atentado terrorista” e disse que o Ministério da Defesa coordena “ações imediatas” para encontrar os responsáveis. “Repudiamos o covarde atentado terrorista ocorrido na cidade de Cúcuta”, afirmou Duque.

O governador de Norte de Santander, onde fica Cúcuta, Silvano Serrano, disse que dois homens invadiram uma área restrita do aeroporto com dois artefatos. A primeira explosão teria matado um dos autores do ataque. Já a segunda bomba matou dois policiais.

As atividades no terminal, que fica a 500 quilômetros de Bogotá, foram suspensas. Cúcuta é a cidade mais populosa de Norte de Santander, nos Andes, e faz fronteira com a Venezuela.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram casas e construções próximas ao aeroporto com vidros e janelas quebradas por causa das explosões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo