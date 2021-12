Rio Grande do Sul Quatro pessoas morrem em acidente na BR-290, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do RS

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

A tragédia envolveu um carro e um caminhão Foto: PRF/Divulgação A tragédia envolveu um carro e um caminhão. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Três homens de 34, 45 e 62 anos e uma mulher de 27 anos morreram, na manhã desta terça-feira (14), em um acidente no quilômetro 477 da BR-290, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um Prisma da prefeitura de Uruguaiana e um caminhão boiadeiro com placas de Marau, que estava sem carga, colidiram frontalmente por volta das 6h15min.

As vítimas fatais estavam no carro junto com outra mulher, de 57 anos, que ficou gravemente ferida. O veículo levava pacientes para uma consulta em Santa Maria. O motorista do caminhão viajava sozinho e não se machucou.

