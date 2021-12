Rio Grande do Sul Divulgação da balneabilidade das praias gaúchas começa na sexta-feira

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Serão monitorados 90 pontos em 82 balneários e praias distribuídos em 42 municípios Foto: Fepam/Divulgação Serão monitorados 90 pontos em 82 balneários e praias distribuídos em 42 municípios. (Foto: Divulgação/Fepam) Foto: Fepam/Divulgação

O Departamento de Qualidade Ambiental da Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) iniciará, na sexta-feira (17), a divulgação da balneabilidade das praias e dos balneários do Rio Grande do Sul para a temporada de verão.

Serão monitorados 90 pontos em 82 balneários e praias distribuídos em 42 municípios gaúchos. Os dados serão divulgados sempre às sextas-feiras até 4 de março de 2022.

O Projeto Balneabilidade integra o Programa RS Verão Total. Para a presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, o Balneabilidade é o mais importante serviço que a fundação presta aos gaúchos. “É um projeto que evolui sempre”, destacou.

Os banhistas devem ficar atentos aos avisos de local próprio ou impróprio que estarão em destaque em placas fixadas em cada um dos pontos de coleta e análise da água. O aviso de impróprio significa que as águas estão contaminadas. Quando a placa estiver com o selo de próprio, o banho está liberado.

Além disso, os veranistas poderão consultar os resultados das análises no aplicativo do Sistema de Balneabilidade, que entrará no ar na sexta. Para que os veranistas possam aproveitar a beira da praia sem riscos, o sistema também traz informações sobre previsão do tempo e condições do mar.

A Fepam realiza o Projeto Balneabilidade anualmente, desde 1979, sempre na temporada de veraneio.

