Notas Brasil Mulher é internada após pintar o cabelo e ter reação alérgica grave

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Uma mulher de 34 anos foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após passar uma tinta de cabelo e ter uma reação alérgica grave, em Catalão, no sudeste de Goiás. Segundo o hospital, o estado de saúde de Karine de Oliveira Souza é gravíssimo. No momento do atendimento, a mulher apresentava parada cardiorrespiratória, estava inconsciente e precisou ser reanimada

