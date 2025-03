Brasil Mulher é presa após morder pessoas em camarote da Sapucaí, no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Sua identidade não foi revelada, nem o número de vítimas e possíveis motivações para a agressão. Foto: Divulgação Sua identidade não foi revelada, nem o número de vítimas e possíveis motivações para a agressão. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma mulher foi presa na terça-feira (4), no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, por estar mordendo pessoas em um camarote do setor cinco. De acordo com a Guarda Municipal do Rio, ela apresentava sinais de embriaguez, resistiu à abordagem dos guardas e tentou mordê-los também.

Um segurança do próprio camarote foi quem acionou a equipe da Ronda Maria da Penha. A mulher foi conduzida até uma delegacia. Sua identidade não foi revelada, nem o número de vítimas e possíveis motivações para a agressão.

“Essa foi a terceira prisão feita pelas equipes da Ronda Maria da Penha da GM-Rio no Sambódromo. Os demais casos foram de flagrantes de violência contra a mulher”, informou a guarda municipal. Um caso foi registrado na sexta-feira, 28 de fevereiro, e outro no domingo (2).

As equipes da Ronda Maria da Penha estão atuando tanto no Sambódromo quanto nos desfiles dos grandes blocos “para coibir flagrantes de violência contra a mulher e também para conscientizar e prevenir esse tipo de violência durante a folia”, afirmou a instituição.

(Estadão Conteúdo)

