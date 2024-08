Rio Grande do Sul Mulher é presa transportando 15 quilos de maconha dentro de ônibus no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A suspeita, de 26 anos já possuía antecedentes criminais por posse de drogas. Foto: Divulgação/PRF A suspeita, de 26 anos já possuía antecedentes criminais por posse de drogas. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde deste sábado (10), a Policia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu maconha nas bagagens de uma passageira de um ônibus, na BR 293, em Bagé (RS). Em ação de combate ao crime, os agentes abordaram um ônibus oriundo de Porto Alegre e iria até Sant’Ana do Livramento. Nas bagagens de uma passageira foram localizados 15 quilos de maconha em duas mochilas.

A mulher admitiu que pegou a droga em Florianópolis (SC) e levaria para Livramento. Uma mochila estava com ela na poltrona e a outra estava despachada no bagageiro. Ela ainda portava alguns cigarros de maconha para consumo.

Conforme a PRF, a suspeita, de 26 anos, natural de Londrina (PR), já possuía antecedentes criminais por posse de drogas, foi presa e a droga apreendida. A mulher foi encaminhada para a polícia judiciária de Bagé.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/mulher-e-presa-transportando-15-quilos-de-maconha-dentro-de-onibus-no-interior-do-rio-grande-do-sul/

Mulher é presa transportando 15 quilos de maconha dentro de ônibus no interior do Rio Grande do Sul

2024-08-10