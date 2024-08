Rio Grande do Sul Aumenta a participação de animais rústicos na Expointer 2024

10 de agosto de 2024

A 47ª Expointer ocorre de 24 de agosto a 1º de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

A edição deste ano da Expointer conta com 1.344 animais inscritos na categoria de animais rústicos, 549 a mais do que na edição passada (795) – um incremento de 69%. São bovinos e zebuínos – das raças Devon, Bravon, Aberdeen Angus, Ultrablack e Hereford/Braford –, novilhas, coelhos, bubalinos, ovinos e cavalos – das raças Árabe, Quarto de Milha e Paint Horse –, além de cavalos crioulos, em provas e leilões.

“Animais rústicos são aqueles que não têm um trato mais refinado, que ficam no pasto e, eventualmente, ganham suplementação de concentrados e sal. Já os animais de ‘argola’ são os que participam de julgamentos ou de galpão, e são assim chamados porque o produtor leva eles para ‘dentro de casa’”, explica o comissário-geral da Expointer, Pablo Charão.

A Feira de Coelhos também terá um crescimento considerável (60%), com a participação de 480 animais – foram 300 em 2023.

“São filhotes de coelhos que os expositores apresentam para venda. É um mercado que vem crescendo, dos animais de estimação”, destaca Charão. Ele ressalta ainda a Feira de Novilhas Selecionadas, organizada pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).

A edição da Expointer em 2024 terá também a presença da Bravon, raça sintética de gado de corte que mescla zebuínos Brahman com bovinos Devon, oriundos do Reino Unido. Entre os equinos, além da Árabe e do Quarto de Milha, participam das provas dez exemplares da raça Paint Horse, originária dos Estados Unidos.

