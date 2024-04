Rio Grande do Sul Mulher é suspeita de matar o marido durante festa de noivado da filha no Interior gaúcho

Por Redação O Sul | 30 de março de 2024

Crime teria sido cometido durante discussão do casal. (Foto: EBC)

A Polícia Civil gaúcha prossegue as buscas a uma mulher apontada por testemunhas como responsável pelos tiros que mataram o próprio marido durante a festa de noivado da filha do casal, na cidade de Vera Cruz (Vale do Rio Pardo). O crime teria sido cometido após uma discussão de teor ainda desconhecido, no início da noite de quinta-feira (28).

Após várias horas de comemoração, ambos estariam embriagados quando se ouviram cinco disparos de revólver. Em seguida, a autora fugiu dirigindo um dos dois veículos da família, uma caminhonete Fiat Toro de cor branca.

Atingido em diferentes partes do corpo, o homem – identificado extraoficialmente como Tiago Galvão – tinha 34 anos. Ele chegou a receber os primeiros socorros por soldados do Corpo de Bombeiros Militar, mas teve o óbito constatado no pátio da residência.

Novatos no bairro

O local do incidente foi a casa onde eles moravam desde a segunda semana de março e na qual eram pouco vistos pelos vizinhos, na rua Carlos Hepp (bairro Arco-íris). Depoimentos de convidados relataram que a festa havia começado de manhã, estendendo-se ao longo do dia até o desfecho fatal, por volta das 19h.

Até a noite deste sábado (30), a reportagem do jornal “O Sul” (Rede Pampa de Comunicação) não havia obtido informações a respeito das atividades do casal, bem como sobre local de velório ou sepultamento de Tiago Galvão. O caso prossegue sob investigação pela Delegacia de Polícia de Vera Cruz, município localizado a 166 quilômetros de Porto Alegre.

(Marcello Campos)

2024-03-30