Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Segundo a família do criminoso, ele tem problemas psiquiátricos e sofreu um surto Foto: Reprodução/TV Segundo a família do criminoso, ele tem problemas psiquiátricos e sofreu um surto. (Foto: Reprodução/TV) Foto: Reprodução/TV

Após 17 horas de negociações, o assaltante que manteve uma mulher, de 26 anos, e três crianças reféns em um carro, em Belém (PA) se entregou à polícia. O sequestro começou por volta das 19h de quarta-feira (8). Na madrugada desta quinta-feira (9), ele libertou duas crianças, de 7 e 10 anos. E, pela manhã, a terceira, de 3 anos. As três crianças saíram do carro sem ferimentos.

A mãe delas, entretanto, seguiu mantida como refém até por volta do meio-dia. Antes de ser libertada, segundo a polícia, foi ferida na mão com a faca que o criminoso usou para fazer as vítimas de reféns. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Marambaia, município de Belém.

Se entregou

O criminoso se entregou para a polícia assim que libertou a mãe. Ele também se feriu com a mesma faca, mas não se sabe a dimensão do corte, segundo a polícia local. Ele foi levado para o hospital – o nome do local não foi informado pelos oficiais.

De acordo com a mãe da mulher, o homem chegou a brigar com as com três crianças quando estavam no carro, e as obrigou a chamá-lo de tio, durante o assalto. Segundo a família do criminoso, ele tem problemas psiquiátricos e sofreu um surto.

O assalto

A tentativa de assalto que terminou com o sequestro ocorreu pouco depois de a mãe e os três filhos entrarem em um carro de aplicativo. Após o criminoso abordar o veículo, o motorista fugiu e pediu ajuda, mas os passageiros ficaram no carro como reféns, ameaçados pelo assaltante, que estava armado com uma faca.

