Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

Vítima estava desaparecida quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local Foto: Polícia Civil/Divulgação Vítima estava desaparecida quando brigada do Corpo de Bombeiros chegou ao local Foto: Polícia Civil/Divulgação

Uma mulher morreu vítima de afogamento, nesta quarta-feira (27), após um veículo ter sido arrastado por um enchente no interior do município de Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pela BM (Brigada Militar) do Estado.

Segundo informou o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, quatro pessoas estavam no carro. Elisabete Terezinha da Silva Nunes, de 60 anos, estava acompanhada do Adão Jorge Seixas Nunes, que dirigia o veículo, e mais dois netos.

Segundos os bombeiros, o veículo tentou atravessar uma “via que possuía um forte córrego e foi arrastado pelas águas”.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o motorista e dois passageiros haviam sobrevivido, mas uma mulher estava desaparecida. Ela foi encontrada morta pelas brigadas, cerca de 300 metros adiante de onde o veículo estava, junto à margem do rio.

A Polícia Civil disse que Adão retirou os dois netos de dentro do veículo, mas o carro foi arrastado pelas águas quando Elisabete ainda estava dentro. Ele disse que, como chovia muito e a correnteza era muito forte, não conseguiu alcançar o veículo.

Porto Alegre tem recorde de chuvas

Setembro de 2023 já é o mês mais chuvoso da cidade de Porto Alegre desde 1916, quando começaram as medições regulares. Os cálculos foram feitos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Até a terça-feira (26), o Inmet havia registrado 413,8 mm de chuva na capital gaúcha. O número representa quase o triplo da média normal de precipitação da cidade para o mês de setembro, que é de aproximadamente 148 mm.

