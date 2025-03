Brasil Mulher morre e outras 14 pessoas ficam feridas após tiroteio em carnaval em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Dois homens foram presos suspeitos da autoria do crime. Foto: Reprodução Dois homens foram presos suspeitos da autoria do crime. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um tiroteio na cidade de Rio Pomba (MG), durante os festejos de Carnaval, resultou na morte de uma mulher. Outras 14 pessoas foram baleadas. A vítima de morte é Luciana dos Santos Marques. Ainda não se conhece o que motivou a confusão. O estado de saúde delas é desconhecido até agora.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram policiais militares e cidadãos carregando os feridos. As imagens mostram mulheres sendo carregadas por foliões, policiais militares correndo e vários baleados no chão. A ocorrência foi registrada na praça central da cidade, que tem pouco mais de 17 mil habitantes.

Dois homens foram presos na cidade vizinha de Ubá, suspeitos da autoria do crime. A informação foi confirmada pelo capitão Rafael Veríssimo de Carvalho. Ainda de acordo com ele, os suspeitos foram encontrados com uma pistola Glock e munições, e possuem antecedentes criminais. O capitão destacou a resposta rápida da polícia, mas reconheceu dificuldade de identificar pessoas armadas em meio às multidões do Carnaval.

“O Carnaval é um evento com multidão. Hoje a gente conta com tecnologia, levantamento de inteligência, a gente faz essa antecipação, no entanto, nem todos os casos de indivíduos armados em locais com milhares pessoas é possível essa prévia de que esse indivíduo estará ali armado”, ponderou.

Ainda conforme o capitão, os dois suspeitos estavam próximo ao município de Ubá e foram encontrados em um veículo Gol. “Foi desencadeada uma operação de cerco e bloqueio logo após o fato. Os militares fizeram esse rastreamento obtiveram êxito na captura de dois autores no veículo Gol já nas imediações do município de Ubá foi preso com esses autores”, disse o militar, que destacou:

“Esses dois indivíduos são de alta periculosidade, tem passagens aí por crimes graves, tráfico de drogas, roubo, homicídio e foram presos em flagrante pela Polícia Militar nesta madrugada”, disse o militar.

O capitão informou ainda que a motivação ainda não foi esclarecida, uma vez que a ocorrência ainda está em andamento. “As informações iniciais dão conta apenas que houve essa briga e logo após houve os disparos”.

Mulher morre e outras 14 pessoas ficam feridas após tiroteio em carnaval em Minas Gerais

