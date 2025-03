Cinema Fernanda Torres homenageia Rubens Paiva após Oscar

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Rubens Paiva é uma das figuras centrais do filme “Ainda Estou Aqui“ Foto: Divulgação Rubens Paiva é uma das figuras centrais do filme “Ainda Estou Aqui“. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

“Ainda Estou Aqui” venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional. Um dia após a noite do Oscar 2025, nessa segunda-feira (3), Fernanda Torres prestou homenagem ao ex-deputado Rubens Paiva. Pelo Instagram, ela compartilhou uma montagem que exibia a estatueta do prêmio da Academia com a silhueta do político vazada.

Rubens Paiva é uma das figuras centrais do filme “Ainda Estou Aqui“, a produção brasileira que concorria ao principal prêmio da noite e conquistou o primeiro Oscar da história do Brasil.

Fernanda Torres completou: “O Rubens Paiva, para mim, era um retrato que estava desaparecendo. Ele foi levado e morto, e houve um movimento muito grande de essa história desaparecer, como aquele retrato. E hoje a família Paiva voltou à vida, jamais os esqueceremos e eles sempre estarão aqui. O Rubens Paiva sempre estará aqui por causa da literatura e do cinema. Acho isso muito bonito. Hoje, isso é a prova de que eles existiram, não conseguiram apagá-los da memória.”

Marcelo Rubens Paiva postou uma foto dos pais, Rubens e Eunice Paiva, na manhã de segunda. A publicação vem após uma noite histórica para a cultura brasileira.

O filme foi inspirado no livro de mesmo nome, em que Marcelo Rubens Paiva revisitou suas próprias memórias, sua infância e o vínculo com a mãe. A obra ainda aborda o período da ditadura militar.

Nos comentários, Selton Mello escreveu: “Te amo e dar vida ao seu pai foi uma das coisas mais fod*s que vivi na minha profissão”. O ator interpretou Rubens Paiva no filme.

“Ainda Estou Aqui” venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional no domingo (2). Foi a primeira vez que uma produção brasileira ganhou a estatueta mais importante do cinema.

A obra ainda foi indicada nas categorias de Melhor Filme, que ficou com “Anora”, e Melhor Atriz (Fernanda Torres), recebida por Mikey Madison (“Anora”).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cinema

https://www.osul.com.br/fernanda-torres-homenageia-rubens-paiva-apos-oscar/

Fernanda Torres homenageia Rubens Paiva após Oscar

2025-03-04