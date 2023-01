Esporte Mulher que acusa o jogador Daniel Alves diz não querer ser indenizada

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2023

O jogador brasileiro Daniel Alves foi preso preventivamente na sexta-feira (20), após ter ido prestar depoimento sobre o caso à polícia de Barcelona Foto: Arquivo/Barcelona (Foto: Arquivo/Barcelona) Foto: Arquivo/Barcelona

A espanhola de 23 anos, que acusa Daniel Alves de violência sexual, recusa receber indenização financeira, caso o jogador seja condenado.

De acordo com a juíza que investiga o caso, a vítima abriu mão do direito a ser indenizada pelas lesões e danos morais sofridos, porque espera que seja feita justiça e que o atleta pague com prisão pelo ocorrido. As informações foram divulgadas pelo jornal espanhol “El País”.

O jogador brasileiro Daniel Alves foi preso preventivamente na sexta-feira (20), após ter ido prestar depoimento sobre o caso à polícia de Barcelona. Um repórter do jornal “El Periódico” teve acesso às imagens de câmeras de segurança e disse que elas mostram Daniel Alves saindo primeiro do banheiro, sozinho, e depois ela.

A reportagem do jornal “El País” diz que, segundo o relato, o estupro foi muito violento e durou cerca de 15 minutos. No banheiro foram encontrados restos de sêmen, segundo o “El Periódico”. O relatório médico alega que a vítima tinha marcas de violência compatíveis com estupro.

Após o suposto crime, a mulher se queixou com funcionários da boate, que chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram ao local, o brasileiro já havia ido embora, de acordo com a denúncia.

O que diz Daniel Alves

Inicialmente, o jogador negou qualquer tipo de crime e disse que nem conhecia a mulher.

“Eu estive nesse lugar, e quem me conhece sabe que eu adoro dançar, mas sem invadir o espaço de ninguém, respeitando os espaços. E quando você vai ao banheiro não tem que perguntar quem está lá para usar o banheiro. Não sei quem é essa senhorita, nunca a vi. Nestes anos todos nunca invadi o espaço de ninguém sem autorização”, disse o jogador, que se queixou também dos danos da denúncia à sua família.

Depois, segundo o jornal “El Periodico”, Daniel Alves mudou a versão em depoimento e disse que a relação foi consensual.

