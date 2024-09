Polícia Mulher que matou companheira a tiros é condenada a 15 anos de prisão em Passo Fundo

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2024

Após uma discussão, a assassina baleou a companheira no tórax, no abdômen e nas costas. (Foto: Divulgação)

Uma mulher acusada de matar a companheira a tiros em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, foi condenada pelo Tribunal do Júri a 15 anos de prisão em regime fechado.

Após o julgamento, presidido pela juíza Rosali Terezinha Chiamenti Libardi na terça-feira (17), a assassina foi presa. Conforme denúncia do MP (Ministério Público), no início da madrugada do dia 5 de junho de 2022, a ré desferiu quatro disparos de arma de fogo contra a sua companheira, atingindo-a no tórax, no abdômen e nas costas.

O crime ocorreu em frente à residência do casal, em Passo Fundo. A assassina fugiu do local, deixando a companheira gravemente ferida. A vítima chegou a ser encaminhada para atendimento médico, mas morreu em seguida.

Conforme o MP, o crime foi motivado pelo fato de a ré demonstrar um sentimento de posse em relação à companheira. Elas tiveram um relacionamento de cinco anos. Na data do fato, houve uma discussão no bar que pertencia ao casal, momento em que a denunciada saiu do local e foi até a residência onde ambas moravam.

A vítima, que tinha câmeras de monitoramento na casa e estava acompanhando as imagens, viu que a companheira estava no local e foi atrás dela na tentativa de conversar. Ao chegar, foi surpreendida pela criminosa armada, que efetuou os disparos. Na ocasião, a ré chegou a ligar para o irmão da vítima comunicando o ocorrido.

O crime foi classificado como praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, uma vez que a denunciada e a vítima mantinham uma relação íntima de afeto, e o delito foi cometido no âmbito da unidade doméstica.

Durante o julgamento, foram ouvidas uma testemunha de acusação e duas de defesa.

2024-09-18