Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

As equipes da CEEE Equatorial foram fortalecidas com a chegada de 150 eletricistas, técnicos e engenheiros, incluindo especialistas em redes subterrâneas para apoiar na reconstrução do sistema elétrico. Foto: CEEE Equatorial/Divulgação Equipes da CEEE Equatorial foram fortalecidas com a chegada de 150 eletricistas, técnicos e engenheiros, incluindo especialistas em redes subterrâneas para apoiar na reconstrução do sistema elétrico. (Foto: CEEE Equatorial/Divulgação) Foto: CEEE Equatorial/Divulgação

Passados os momentos mais difíceis da tragédia que castigou os gaúchos no mês de maio, reconstrução é a palavra de ordem nos quatro cantos do Rio Grande do Sul. Junto da infraestrutura de rodovias e habitações, o setor de eletricidade também foi bastante atingido. Uma força-tarefa vem sendo realizada pela CEEE Equatorial, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em parte das regiões afetadas, para restabelecer a normalidade da vida no estado.

A empresa lançou nas redes sociais a campanha “Energia para Reconstruir”, que busca trazer uma palavra de apoio ao povo gaúcho e reforçar a cooperação para superar os obstáculos provocados pelas chuvas. “Estamos fazendo uma grande mobilização de estrutura, antecipando investimentos que seriam futuros, trazendo para o quanto antes possível, para impulsionar e dar suporte, tanto para as famílias, quanto para o comércio e para a indústria do Estado”, explica o gerente de experiência com o cliente da CEEE Equatorial, Marvin Ramgrab.

No período da enchente, a concessionária atuou 24h no monitoramento das áreas alagadas e inacessíveis, e, ainda, no religamento gradual do fornecimento de energia elétrica após a tragédia. “Participamos nos primeiros dias em que havia toda dificuldade de acesso, utilizamos os caminhões da empresa e das empresas parceiras para participar do resgate de famílias, para acessar locais onde só era possível entrar com caminhões de grande porte”, relembra Ramgrab.

As equipes de frente da companhia foram fortalecidas com a chegada de 150 eletricistas, técnicos e engenheiros, incluindo especialistas em redes subterrâneas para apoiar na reconstrução do sistema elétrico. Em números, foram realizados mais de 106 mil atendimentos por WhatsApp, mais de 340 mil via SMS e mais de 900 mil ligações foram recebidas e tratadas nos canais de Call Center da empresa, segundo dados da CEEE Equatorial. Além disso, as operações puderam ser aprimoradas com o apoio de 65 geradores de outros estados brasileiros, que ajudaram no fornecimento emergencial de energia.

Solidariedade

A solidariedade tem sido uma marca do povo gaúcho e brasileiro nestes últimos meses. Ainda há muito por fazer em diversas áreas importantes para o restabelecimento da rotina pré-enchente no estado, mas iniciativas voluntárias e doações têm ajudado no apoio àqueles que mais sofreram com as chuvas.

A CEEE Equatorial também esteve atuante no campo solidário. A empresa apoiou financeiramente as comunidades afetadas com mais de R$ 1 milhão, o que possibilitou a compra de 4 mil colchões, 720 travesseiros e lençóis, 600 cobertores e duas mil telhas. Além disso, em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA), foi arrecadado outro R$1 milhão. “Fizemos uma parceria com eles, em que a Cufa tinha uma meta de arrecadar R$ 1 milhão e eles arrecadaram R$ 500 mil. Nós dobramos o valor, complementamos com meio milhão essa arrecadação”, conta o gerente.

A concessionária de energia firmou ainda outra parceria importante, com a Defensoria Pública, para auxiliar as pessoas que necessitavam de um comprovante de residência. “Nós implementamos o acesso à segunda via através do WhatsApp. Só nos meses de junho e julho foram 70 mil acessos, em que os clientes puderam ter o seu comprovante de residência, visto que muitos dos clientes perderam os documentos e precisavam desse comprovante para refazer suas documentações”, relembra Ramgrab.

Nesse novo momento, em que o “forte, aguerrido e bravo” povo gaúcho busca a retomada da vida normal, campanhas e doações vindas de empresas e atores públicos têm tido grande importância. O suporte e a união de todos trazem a certeza de que o Estado do Rio Grande do Sul irá superar esse período triste da sua história da melhor maneira possível.

