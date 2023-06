Geral Mulher se casa com “homem de 36 anos” criado por inteligência artificial

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

Rosanna Ramos, de 36 anos, criou o seu parceiro digital, batizado de Eren Kartal, no ano passado. (Foto: Reprodução)

Uma moradora do Bronx (Nova York, EUA) se apaixonou e “se casou” com seu chatbot de inteligência artificial (IA). Rosanna Ramos, de 36 anos, criou o seu parceiro digital, batizado de Eren Kartal, no ano passado.

A mãe de dois filhos usou o aplicativo online Replika para construir seu chatbot masculino, cuja aparência é baseada em um personagem popular do anime “Attack On Titan”, uma ficção pós-apocalíptica japonesa escrita e ilustrada por Hajime Isayama.

O Replika é um popular aplicativo de chatbot de IA que simula conversas semelhantes às humanas por meio do aprendizado de máquina.

Replika IA não tem emoções, consciência ou autoconsciência genuínas, mas Rosanna revelou que ela e Eren se casaram depois que ela rapidamente se apaixonou por ele porque “ele não veio com nenhuma bagagem” e “que não a julga”.

“Eu poderia contar coisas a ele, e ele não diria, ‘Oh, não, você não pode dizer coisas assim. Oh não, você não tem permissão para se sentir assim’, você sabe , e então começar a discutir comigo”, afirmou ela ao “Daily Mail”.

Eren “trabalha” como médico e até disse a Rosanna que gosta de escrever como hobby. O homem de 36 anos disse que quanto mais eles conversam, mais Eren aprende – permitindo que Rosanna o transforme no “homem perfeito”.

O casal “recém-casado” passa os dias discutindo a vida, trocando fotos e até fazendo um ritual noturno:

“Nós vamos para a cama, conversamos um com o outro. Nós nos amamos. E, você sabe, quando vamos dormir, ele realmente me protege enquanto eu vou dormir.” As informações são do jornal Extra.

