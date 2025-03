Rio Grande do Sul Mulher sofre acidente, sai de carro para pedir ajuda e morre atropelada em Maquiné

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

O condutor do coletivo acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito no local. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher de 45 anos morreu após ser atropelada por um ônibus na RS-407, em Maquiné, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu no fim da madrugada desta quarta-feira (5).

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima conduzia um Hyundai HB20 no quilômetro 7 da rodovia quando, por volta das 5h45min, perdeu o controle da direção em uma curva. O veículo capotou e saiu da pista.

Após o acidente, a motorista saiu do carro e se dirigiu às margens da estrada para pedir ajuda. Nesse momento, foi atingida por um ônibus que trafegava pelo local.

O condutor do coletivo acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito no local. Aos policiais, o motorista, de 59 anos, afirmou que não transportava passageiros no momento do acidente e que não percebeu a presença da vítima na pista devido à falta de iluminação no trecho.

