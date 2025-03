Porto Alegre Porto Alegre volta a ter voos diretos para Buenos Aires

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

A suspensão dos voos ocorreu devido à enchente de maio de 2024. Foto: Divulgação/Fraport A suspensão dos voos ocorreu devido à enchente de maio de 2024. (Foto: Divulgação/Fraport) Foto: Divulgação/Fraport

Após quase um ano de interrupção, Porto Alegre voltou a ter, nesta quarta-feira (5), voos diretos para Buenos Aires. A primeira companhia aérea a retomar a rota é a Aerolineas Argentinas, e, em maio, a Gol também oferecerá viagens sem escalas para a capital argentina, partindo do Aeroporto Salgado Filho.

A suspensão dos voos ocorreu devido à enchente de maio de 2024, que resultou no fechamento do principal terminal aéreo do Rio Grande do Sul. A operação foi retomada de forma escalonada em outubro, inicialmente com voos nacionais. Somente em dezembro algumas viagens internacionais voltaram a ser realizadas, ainda de maneira parcial.

A retomada da Aerolíneas Argentinas estava prevista para janeiro deste ano, mas foi adiada. Agora, a companhia oferecerá sete voos semanais de ida e volta, com destino ao Aeroparque Jorge Newbery (AEP), o segundo maior aeroporto de Buenos Aires e o mais central.

