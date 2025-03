Rio Grande do Sul Mulher tem a perna amputada após ser atropelada durante competição de corrida de carro no Interior gaúcho

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Ela voltava do trabalho, de bicicleta, no momento do acidente. Foto: Reprodução

Uma mulher de 27 anos precisou ter a perna esquerda amputada após ser atropelada por um automóvel que participava de uma competição de arrancadas, em Machadinho (RS), na Região Norte do Rio Grande do Sul, no sábado (1º).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo em alta velocidade atingindo a vítima. Ela voltava do trabalho, de bicicleta, no momento do acidente. A ciclista estava sobre um canteiro com grama. O motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista e invadiu o canteiro, colidindo com a mulher que é atingida na lateral.

Ela está internada em estado estável no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. A Polícia Civil investiga o caso.

Os organizadores da competição afirmam que “tinham todas as autorizações da prefeitura e da Brigada Militar para realizar o evento”, seguindo todas as regulamentações de segurança.

Em contrapartida, a Federação Gaúcha de Automobilismo, divulgou nota (abaixo, na íntegra) afirmando que o evento “não estava AUTORIZADO por esta Federação, tendo sido comunicado as autoridades competentes da não autorização”.

Comunicado Federação Gaúcha de Automobilismo

Em virtude dos últimos acontecimentos em eventos automobilísticos e a grande repercussão

na imprensa, a FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO, Autoridade Máxima do Automobilismo

no RS, através de seu presidente, vem por meio deste esclarecer:

1- O evento realizado na cidade de Machadinho-RS não estava AUTORIZADO por esta

Federação, tendo sido comunicado as autoridades competentes da não autorização.

2- Todos os eventos desta natureza devem ter autorização e a supervisão da Federação Gaúcha

de Automobilismo.

3- Informamos também que, por ser um esporte de alto risco e vinculado a esta Federação,

medidas especiais devem ser tomadas e a responsabilidade do evento passa ser das

autoridades que foram coniventes com a realização do evento.

A Federação Gaúcha de Automatismo está fazendo o possível para que fatos como esse não

mais se repitam, inclusive busca identificar os pilotos que participaram e informando a CBA –

Confederação Brasileira de Automobilismo onde poderão, conforme CDA – Código do

Automobilismo Brasileiro, serem penalizados.

Em tempo: O art.67 do Código de Trânsito Brasileiro e seus incisos, estabelecem normas de

Eventos em vias públicas.

Atenciosamente.

Arlindo Signor

Presidente da FGA.

Comunicado organização

Nota Oficial – ASSOCIAÇAO SPEED RACE

Prezados participantes, espectadores e comunidade, a organização do Primeiro Arrancadão de Carnaval, ocorrido em 01 e 02 de março, vem por meio deste expressar nossa sincera solidariedade à Sra. Simone, que sofreu um acidente durante o evento.

Asseguramos a todos que a segurança é e sempre foi a nossa

prioridade principal, e todas as regulamentações pertinentes foram rigorosamente seguidas, com a obtenção das necessárias autorizações e licenças.

O espaço destinado ao evento foi criteriosamente demarcado, com sinalizações claras das áreas seguras e de risco, e nossa equipe de segurança estava ativamente envolvida em orientar o público a manter-se em locais seguros. Imediatamente após o acidente, a

Sra. Simone recebeu os primeiros socorros de um experiente ex-membro dos bombeiros Voluntários, integrante da Associação organizadora, garantindo cuidados rápidos e eficientes até a chegada da ambulância. Além disso, representantes de nossa equipe acompanharam a Sra. Simone ao hospital e têm mantido contato constante com sua família, oferecendo suporte necessário.

Estamos profundamente comprometidos com a recuperação da Sra. Simone e com a assistência contínua à sua família durante este período difícil.

Além disso, estamos conduzindo uma revisão detalhada de nossas práticas de segurança para fortalecer ainda mais nossos protocolos e assegurar a integridade de todos os envolvidos em futuros eventos.

Agradecemos a todos pela compreensão e apoio, reafirmando nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de cada indivíduo em nossos eventos. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

