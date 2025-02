Brasil Mulheres agora estão inteligentes e deixando de ser escravas, diz Lula

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Segundo o presidente, a maior inserção no mercado de trabalho possibilitou que mulheres estudassem e escolhessem a carreira que desejassem. (Foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta 5ª feira que “as mulheres estão ficando inteligentes e deixando de ser escravas de maridos”. Segundo o presidente, a maior inserção no mercado de trabalho possibilitou que mulheres estudassem e escolhessem a carreira que desejassem. “Se uma mulher casar com um homem daqueles que chega em casa, não respeita nem que a mulher trabalhe fora. Bichão chega em casa, tira os sapatos, tira as calças, bota uma bermuda, senta o bundão no sofá e fala: ‘Amor, me dá uma cerveja’. Esse amor é mentiroso. Ele está fazendo a mulher de escrava”, disse Lula.

O presidente também mencionou em seu discurso que houve a parcela majoritária de mulheres inscritas na edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024. Foram 60,59% de mulheres ante os 39,41% de homens. “As mulheres estão aprendendo o mercado de trabalho. Foram maioria absoluta no Enem. Estão ficando sabidas”, disse o petista.

Lula no Pará

Em Belém, o presidente Lula entregou unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Foram entregues 1.008 habitações no Residencial Viver Outeiro, na Ilha de Caratateua (conhecida como Outeiro). O investimento federal foi de R$ 97,2 milhões por meio do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), programa do governo federal que financia a construção de habitações para famílias de baixa renda. Durante a visita também foi anunciada a contratação de 900 unidades habitacionais no âmbito do Minha Casa Minha Vida, modalidade rural. O investimento foi de R$ 67 milhões.

Na cerimônia, o Governo também anunciou a retomada de 80 obras de educação no estado. Incluindo um novo bloco didático-pedagógico no FPA (Instituto Federal do Pará) e 3 novos campi em Viseu, Redenção e Tailândia. As informações são do portal 360.

2025-02-15