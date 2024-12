Geral Mulheres trocam socos e chutes durante briga em academia de Goiânia

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Nas imagens é possível ver que pessoas tentam separar a confusão, mas elas voltam a se agredir. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um vídeo mostra três mulheres trocando chutes e socos durante uma briga em uma academia de Goiânia (GO). Nas imagens é possível ver que pessoas tentam separar a confusão, mas elas voltam a se agredir. Testemunhas disseram à TV Anhanguera que o motivo da briga teria sido um aparelho na sala de musculação.

A confusão ocorreu na última segunda-feira (16) em uma academia na Avenida T-4, no Setor Bueno. A rede de academias Bluefit afirmou que não compactua com qualquer forma de violência e que a segurança e o bem-estar de alunos e colaboradores são prioridades absolutas.

A rede informou ainda que medidas imediatas foram adotadas, com a possibilidade de novas ações em conformidade com as apurações e as normas internas.

Segundo a assessoria, no momento, não foi necessário acionar a Polícia Militar, assim como as mulheres também não solicitaram ajuda. Ninguém ficou ferido.

Perseguição

Em outro caso, um motorista de aplicativo perseguiu um passageiro com uma faca após negar uma corrida a ele por estar com roupas sujas, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que Kelvy dos Santos, que é mecânico, junto com o filho de 14 anos, são impedidos de entrar no carro. O caso aconteceu no último dia 12.

O passageiro contou à TV Anhanguera que, ao chegar no local de partida, o motorista travou as portas do veículo e, de forma ríspida, negou a entrada de pai e filho.

“Ele simplesmente colocou a cara para fora e falou ‘Vocês não vão entrar no meu carro desse jeito não, olha a situação que vocês estão'”, disse o mecânico.

O motorista foi identificado e preso pela Polícia Militar (PM). De acordo com os militares, o homem foi levado à delegacia e enquadrado no crime de ameaça.

Em seguida, as imagens mostram que o motorista arranca com o carro, para no meio da pista e desce com a faca na mão. É possível ver que o filho de Kelvy tenta se proteger enquanto o mecânico foge dos golpes.

Kelvy tentou filmar a ação do motorista, momento em que ele entra no carro e quase atropela o mecânico em marcha ré. Após sair do local, o mecânico afirma que o motorista o bloqueou no aplicativo.

A Uber informou que o motorista foi descredenciado do aplicativo. A plataforma lamentou o ocorrido e disse ainda que não tolera nenhum tipo de discriminação. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/mulheres-trocam-socos-e-chutes-durante-briga-em-academia-de-goiania/

Mulheres trocam socos e chutes durante briga em academia de Goiânia

2024-12-18