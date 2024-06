Acontece Multiplan vai investir R$ 3,4 bilhões no Rio Grande do Sul e adianta obras do Golden Lake para movimentar a economia

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Multiplan decidiu antecipar para 2025 a entrega da infraestrutura de áreas comuns do bairro privativo Golden Lake. Foto: Divulgação A Multiplan decidiu antecipar para 2025 a entrega da infraestrutura de áreas comuns do bairro privativo Golden Lake. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Multiplan, responsável também pelo BarraShoppingSul, ParkShopping Canoas, Cristal Tower, Diamond Tower e Residénce Du Lac, gera 11 mil empregos no RS e já investiu R$ 2,6 bilhões, com parte deste montante vindo dos R$ 360 milhões em contrapartidas, sendo R$ 30 milhões já pagos. No total, são R$ 6 bilhões destinados ao Estado desde 1995.

Como forma de movimentar a economia após os eventos climáticos adversos, a Multiplan decidiu antecipar para 2025 a entrega da infraestrutura de áreas comuns do bairro privativo Golden Lake, na Zona Sul. A decisão vai movimentar o mercado com a geração de cerca de novos 4 mil empregos diretos e indiretos, além de priorizar a contratação de serviços de empresas locais para a realização das obras. “O Rio Grande do Sul é importante para toda economia do Brasil.

O Golden Lake não foi diretamente impactado com as enchentes e entendemos a importância de manter e acelerar os investimentos para reerguer o PIB gaúcho”, destaca o presidente da Multiplan, Eduardo Peres.

As obras do Lake Victoria, primeiro dos sete condomínios do Golden Lake, seguem em ritmo acelerado. Com mais de 65% dos apartamentos vendidos, são quatro torres e um total de 94 unidades em um Valor Geral de Vendas (VGV) de cerca de R$ 560 milhões. Além disso, será lançado o próximo condomínio no segundo semestre deste ano, o Lake Eyre .

Com vista perene para o Guaíba, o bairro tem um conceito único que alia natureza, esporte, lazer, qualidade de vida e segurança, o empreendimento está sendo construído em uma área de 163 mil m². Cada condomínio possui uma estrutura própria, mas todos interligados com espaços de esportes, relaxamento e entretenimento.

Da área comum, já foram entregues o Main Lake, o maior lago artificial de águas cristalinas do País, com 5 mil m², inaugurado em novembro de 2022. É nele que os moradores poderão praticar esportes náuticos como caiaque e stand up. Todo viário e boa parte do paisagismo já estão prontos para uso e parte da infraestrutura de lazer do Golden Park, como três quadras de tênis e quatro de beach tennis , também estão finalizadas.

Nesta nova entrega, prevista para o próximo ano, a empresa visa concluir o Beach Club, local onde os moradores terão à disposição uma praia artificial climatizada que recria um cenário tropical, com uma raia olímpica de 50 metros. Também serão construídas as áreas de convívio ao ar livre, como churrasqueiras coletivas, espaço fogo e lounge para festas com deck integrado a um amplo gramado e parque infantil. Um night club e um restaurante sofisticados também integram o espaço.

Para relaxar a céu aberto, haverá um deck sobre o Main Lake. Piscina coberta e aquecida com 3 raias de 25 metros, extenso fitness center, bar, central de apoio náutico e um centro de estética completam a infraestrutura de saúde e relax do Golden Lake. Um dos diferenciais do empreendimento é ter área livre que representa 90% do total do terreno, paisagismo exuberante e cerca de 1,3 km de ciclovias e pistas de caminhada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/multiplan-vai-investir-r-34-bilhoes-no-rio-grande-do-sul-e-adianta-obras-do-golden-lake-para-movimentar-a-economia/

Multiplan vai investir R$ 3,4 bilhões no Rio Grande do Sul e adianta obras do Golden Lake para movimentar a economia

2024-06-28