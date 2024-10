Política Presidente do Senado agradece elogios de Lula e diz ter “grande apreço” pelo chefe do Executivo

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Em visita a Minas Gerais, Lula disse que Pacheco (foto) é um "grande nome" para as eleições ao governo mineiro, em 2026 Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), agradeceu ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelos elogios que recebeu do petista na quinta-feira (27) e disse ter “grande apreço” pelo chefe do Executivo.

Em visita a Minas Gerais, Lula disse que Pacheco é um “grande nome” para as eleições ao governo mineiro, em 2026. “Ele teve uma atuação importante em defesa da democracia”, declarou o petista.

“Recebo com muita alegria. Tenho grande apreço pelo presidente Lula, sei que ele tem por mim também. Recebo com alegria o apreço do Lula e do PT”, afirmou Pacheco, após visita à Assembleia Legislativa de Minas Gerais na quinta.

O presidente do Senado também criticou o que chamou de “negacionistas” – expressão que Lula usa para se referir a bolsonaristas. “Recomendo que as pessoas que vivem do negacionismo, negativismo e agressão, sobretudo em rede social, que saiam disso e venham para o debate maduro. Minas Gerais não precisa de divisão, temos que ter pessoas de vários partidos congregados pelo bem de Minas Gerais”, afirmou Pacheco ao lado de deputados estaduais e federais.

