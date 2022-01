Mundo Mundo bate novo recorde de casos confirmados de coronavírus em 24 horas

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

Foram registrados 2,59 milhões de novos infectados Foto: Agência Brasil Foram registrados 2,59 milhões de novos infectados. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Em meio à proliferação da variante ômicron do coronavírus, o mundo registrou um novo recorde de casos confirmados de Covid-19 em 24 horas, com 2,59 milhões de infectados, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (05) pelo Our World in Data, projeto ligado à Universidade de Oxford.

O país com mais casos registrados foi novamente os Estados Unidos, com 869 mil novas ocorrências na terça-feira (04). O número ficou abaixo do recorde de 1,08 milhão de infectados de segunda-feira (03). A ômicron já é responsável por 95,4% das novas infecções nos EUA.

O segundo país com mais casos foi a França, que registrou mais de 271 mil novos infectados na terça. Antes da atual onda de Covid-19, o país nunca tinha tido mais de 118 mil infectados em um único dia.

Quarto país com mais casos confirmados, a Itália também registrou um novo recorde de infectados: 170 mil. Antes da atual onda, o país nunca havia tido mais de 40 mil infectados em um único dia.

Mortes em queda

Apesar da explosão no número de infectados devido à variante ômicron, que é altamente contagiosa, a quantidade de mortes no mundo segue em trajetória de queda. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, a média móvel de óbitos está em cerca de 6 mil por dia.

