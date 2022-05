Economia Mundo ganha 573 ultrarricos durante a pandemia de coronavírus, aponta a Oxfam

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

Relatório aponta que a fortuna dos bilionários aumentou, em 24 meses, o equivalente a 23 anos Foto: Reprodução Relatório aponta que a fortuna dos bilionários aumentou, em 24 meses, o equivalente a 23 anos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A pandemia de coronavírus, que fez as ações das empresas de tecnologia negociadas em Bolsa dispararem, criou um novo bilionário a cada 30 horas no mundo, ou seja, 573 novos ultrarricos, segundo dados divulgados pela ONG Oxfam no domingo (22), dia da abertura do Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça).

Conforme a ONG, “a pandemia e, agora, as fortes altas nos preços dos alimentos e da energia têm sido simplesmente um golpe de sorte para eles”. A Oxfam baseia seus números na classificação da revista Forbes das pessoas mais ricas do mundo e em dados do Banco Mundial.

O relatório revelou que a fortuna dos bilionários aumentou, em 24 meses, o equivalente a 23 anos; bilionários dos setores alimentício e de energia viram suas fortunas aumentarem em 1 bilhão de dólares a cada dois dias; os preços dos alimentos e da energia subiram tanto que atingiram seu nível mais alto em décadas; e surgiram 62 novos bilionários do setor de alimentos.

A combinação entre a crise provocada pelo coronavírus, o crescimento da desigualdade e o aumento dos preços dos alimentos pode fazer com que até 263 milhões de pessoas estejam na extrema pobreza em todo o mundo em 2022, revertendo décadas de progresso, conforme a Oxfam. Tal número equivale a 1 milhão de pessoas a cada 33 horas.

A ONG propõe taxar “urgentemente” as grandes fortunas do planeta e alerta que os mais pobres estão sofrendo cada vez mais com a inflação.

