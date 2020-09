Mundo Mundo passa de 900 mil mortos pelo coronavírus, diz universidade

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Até hoje, ao todo, quase 28 milhões de pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus desde quando surgiram os primeiros relatos da doença Foto: Reprodução Até hoje, ao todo, quase 28 milhões de pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus desde quando surgiram os primeiros relatos da doença. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (09), o mundo superou a marca dos 900 mil mortos pela Covid-19, de acordo com a universidade americana Johns Hopkins. Até hoje, ao todo, quase 28 milhões de pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus desde quando surgiram os primeiros relatos da doença, no início de 2020.

Os Estados Unidos seguem com mais mortes, totalizando mais de 190 mil óbitos. Na sequência vem o Brasil, com mais de 128 mil mortos. Em seguida estão Índia, com 73 mil, México, com 68 mil, e Reino Unido, com 41 mil.

Já no total de casos, os Estados Unidos continuam no topo do ranking, com 6,3 milhões de infectados. Em segundo está a Índia, com 4,3 milhões de contaminados. O Brasil vem em terceiro lugar, com quase 4,2 milhões de casos. Na sequência, aparecem Rússia, com 1 milhão e Peru, com 696 mil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo