Mundo Temperatura de alunos na Itália deverá ser registrada em diário

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

A medida é uma forma de identificar possíveis casos do novo coronavírus Sars-CoV-2 nas instituições

O governador do Piemonte, Alberto Cirio, assinará um decreto para determinar que as famílias realizem a medição de temperatura dos alunos das escolas da região e anotem em diários ou formulários especiais.

A medida é uma forma de identificar possíveis casos do novo coronavírus Sars-CoV-2 nas instituições. “Uma criança na escola com febre é um risco enorme. Teríamos preferido que a medição ocorresse no colégio, mas nos disseram que não pode ser. Então adotamos uma portaria que obriga as famílias a certificarem a temperatura”, explicou Cirio.

O documento ainda recomenda que as escolas que puderem façam a medição de temperatura antes da entrada. No entanto, se não tiver condições, as famílias serão obrigadas a aferir a febre.

O retorno das aulas está agendado para o próximo dia 14 de setembro e diversas cidades italianas têm determinado medidas de prevenção contra a propagação da Covid-19 nas escolas “O fato de outras regiões estarem a fazer escolhas diferentes significa que o nosso território tem funcionado bem”, finaliza.

