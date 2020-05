Mundo Mundo registra mais de 5 milhões de casos confirmados do novo coronavírus, diz universidade

21 de Maio de 2020

Os casos de Covid-19 confirmados no mundo superaram os 5 milhões nesta quinta-feira (21), de acordo com o monitoramento da universidade americana Johns Hopkins. O marco representa uma nova fase na disseminação do novo coronavírus, com a América Latina ultrapassando Estados Unidos e Europa na última semana em número de novos casos de contaminação.

O número de mortos passa de 328 mil em todo o planeta, ainda segundo a universidade, que faz seu balanço a partir de dados fornecidos oficialmente pelos governos de cada país.

Como os testes ainda são limitados e muitos países não incluem mortes fora dos hospitais nas contas oficiais, estima-se que o número de subnotificações seja elevado e o número real de infectados e mortos seja maior.

A agência de notícias Reuters afirma que os países da América Latina registraram um terço dos casos notificados no início desta semana. Um grande número desses novos casos veio do Brasil, que recentemente superou a Alemanha, França e Reino Unido, tornando-se o 3º maior surto do mundo. Em número de infecções, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos e da Rússia.

Os primeiros 41 casos de coronavírus foram confirmados em Wuhan, na China, em 10 de janeiro. Desde aquela data, o mundo levou até 1º de abril para atingir o primeiro milhão de casos. Desde então, cerca de 1 milhão de novos casos são registrados a cada duas semanas, de acordo com uma contagem da Reuters.

