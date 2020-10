Mundo Mundo supera 40 milhões de casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Na manhã desta segunda-feira (19), o planeta alcançou 40.000.234 casos contabilizados, com 1.113.896 mortes Foto: EBC Na manhã desta segunda-feira (19), o planeta alcançou 40.000.234 casos contabilizados, com 1.113.896 mortes. (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 40 milhões de casos do novo coronavírus foram registrados no mundo desde o início da pandemia, segundo um balanço da AFP com bases em dados oficiais dos países.

Na manhã desta segunda-feira (19), o planeta alcançou 40.000.234 casos contabilizados, com 1.113.896 mortes. Mais da metade dos casos foram registrados nos Estados Unidos (8.154.935), Índia (7.550.273) e Brasil (5.235.344).

Nos últimos sete dias, 2,5 milhões de casos adicionais foram registrados, o maior número semanal desde o início da pandemia. O aumento do número de infecções pode ser explicado em parte pelo aumento do número de testes de diagnóstico em alguns países.

Porém, uma parte importante dos casos menos graves ou assintomáticos, continua provavelmente não detectado. Nesta segunda-feira várias restrições importantes entraram em vigor em vários países europeus, incluindo Itália, Bélgica e Suíça, para frear o número de contágios.

França, Alemanha, Reino Unido e Espanha adotaram medidas similares na semana passada para limitar os deslocamentos e os contatos entre pessoas ante um aumento descontrolado das infecções.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo