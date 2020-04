Bem-Estar Mundo tem mais de 2,5 milhões de casos confirmados de Covid-19

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Os primeiros casos da doença surgiram na China, em dezembro de 2019 Foto: Reprodução

O número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no mundo passou de 2,5 milhões nesta terça-feira (21), segundo dados da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. O número de mortos já é superior a 171 mil.

Os primeiros casos da doença surgiram na China, em dezembro de 2019. No dia 6 de março de 2020, já havia 100 mil pessoas com a Covid-19 no mundo. Em 2 de abril, esse número saltou para 1 milhão e, em 15 de abril, dobrou para 2 milhões.

Os EUA concentram o maior número de doentes – mais de 780 mil – e a maior quantidade de mortes por coronavírus – 37 mil.

