Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Ruas de Gramado ficaram vazias durante o isolamento social Foto: Miron Neto/Divulgação Ruas de Gramado ficaram vazias durante o isolamento social. (Foto: Miron Neto/Divulgação) Foto: Miron Neto/Divulgação

Cidade que vive do turismo, Gramado, na Serra Gaúcha, foi uma das primeiras a tomar medidas de isolamento social em meio à pandemia de coronavírus no RS, segundo a prefeitura, que diz perceber com atenção as consequências econômicas causadas por essas iniciativas.

Durante os mais de 30 dias em que a cidade parou de receber novos visitantes, mantém frentes de planejamento e pesquisa para uma retomada assertiva das suas atividades econômicas e eventos.

Segundo o secretário de Turismo de Gramado, Francisco Rafael Carniel de Almeida, são realizados contatos diários com entidades e empresários do setor para o planejamento conjunto da retomada. Nesta semana, uma reunião virtual entre os secretários de Turismo de toda a Região das Hortênsias convocada por Gramado trata das ferramentas que estão sendo aplicadas para gerenciamento da crise no setor do turismo e também sobre o estímulo e medidas de aceleração da recuperação da atividade.

“Ainda na semana passada, tivemos uma videoconferência com a participação de 24 pessoas. Representantes da Secretaria de Turismo, entidades e empresários da região, apresentando suas percepções a respeito da crise e expectativas em relação ao mercado. O debate de altíssimo nível serviu para delinearmos cenários para o plano de recuperação do turismo”, afirmou Rafael.

O secretário destaca que não é possível, de imediato, estabelecer uma data para o retorno das atividades. Segundo ele, a administração municipal entende a necessidade de liquidez das empresas locais para evitar o colapso econômico.

“Sou favorável a um retorno gradual e extremamente responsável, já que aqui em Gramado tivemos sucesso ao retardar a curva deste contágio para preparar melhor nosso sistema de saúde. Retorno gradativo não significaria incentivar viagens de imediato. Ainda não é o momento. Incentivar viagens em um momento em que o mundo indica o isolamento social seria visto como oportunismo pelo mercado, que não perdoaria o contrassenso. Seria um grande dano de imagem”, afirmou.

“Gramado é referência também para outros municípios brasileiros no setor turístico. Por isso, também temos a responsabilidade de zelar pela nossa imagem enquanto destino indutor no cenário nacional”, destacou.

A demanda e o ritmo de retomada dependem do monitoramento frequente da capacidade de atendimento na rede de saúde. As previsões médias são de que o setor turístico em Gramado passe a registrar uma retomada gradual e mais sensível da demanda a partir do segundo semestre de 2020, em meados do mês . A cidade serrana contabilizou poucos eventos cancelados, mas teve 37 deles adiados do primeiro para o segundo semestre de 2020 ou para o início de 2021, além de alterações do calendário municipal de eventos.

