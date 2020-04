Dicas de O Sul Instituto dos Advogados do RS promove atividades on-line

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Objetivo é informar sobre as principais alterações jurídicas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19 Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com o avanço da tecnologia e a necessidade de isolamento devido à pandemia de coronavírus, o IARGS (Instituto dos Advogados do RS) está promovendo uma série de atividades a fim de colaborar para manter a categoria informada sobre as principais alterações jurídicas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19.

Lives no Instagram (@iargs.oficial) acontecem todas as terças e quintas-feiras, às 20h. Posteriormente, as lives são publicadas no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCld0zrYxlucjsXqaWGR2Amg) e no site e blog.

Vídeos-palestras do Grupo de Estudos de Direito de Família, chamado de “Direito de Família e o Coronavírus”, ocorrem todas as terças-feiras.

A publicação de artigos de advogados especialistas sobre assuntos relacionados à pandemia e outros de interesse social, intitulada de “Reflexões sobre a Covid-19”, também ocorrem todas as terças-feiras, tanto no blog quanto no site do IARGS. Mais informações em www.iargs.com.br.

